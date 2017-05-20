غضب في تل أبيب لإنكار البيت الأبيض السيادة الإسرائيلية على "أراضي الـ67"

عبر مسؤولون إسرائيليون عن غضبهم، الجمعة، إزاء نشر الإدارة الأمريكية خريطة لإسرائيل لا تتضمن المناطق التي احتلتها الأخيرة عام 1967.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرينوت"، عن وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، انتقادها الخريطة التي لم تشمل مناطق الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهضبة الجولان، كحدود لدولة إسرائيل المزعومة.

وقالت الوزيرة "شاكيد" للصحيفة: "آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة".

وأضافت: "سياسة تل أبيب واضحة، وهي ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وشددت شاكيد على أن "نقل السفارة وعد قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب لقاعدته السياسية في إسرائيل، وليس لنا"، في إشارة منها إلى الحكومة الإسرائيلية.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض الخريطة، في إطار التعريف بمحطات جولة ترمب الخارجية، التي تبدأ السبت، وتضم السعودية وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا وبلجيكا.

ويصل ترمب إسرائيل الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع مسئولين إسرائيليين، يتوجه بعدها إلى بيت لحم في الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يلتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.