شاهد: معتقل يروي للقاضي طرق التعذيب في سجن بمصر

قال أحمد عارف المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر والمعتقل حاليا في سجن العقرب إن المعتقلين يتعرضون إلى تعذيب مستمر منذ الثاني من مايو أيار بهدف الوصول لمساومة سياسية.

وطالب عارف خلال جلسة نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" (السبت) بتفريغ تسجيل كاميرات سجن العقرب بالقاهرة يوم الثاني من أيار مايو من الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشر مساء.

وقال عارف إن ما تعرضوا له في هذا اليوم هو "مذبحة بمعنى الكلمة" ، مشيرًا إلى أن مجموعة من اللواءات اقتحموا السجن مع قوات من العمليات الخاصة وأطلقوا الكلاب لتنهش المعتقلين المحتجزين في الزنازين الانفرادية منذ 4 أعوام.

وأضاف " بعد ذلك استخدمت قوات الأمن العصى والصواعق الكهربائية للاعتداء عليهم، ثم أطلقوا عليهم موادا كيميائية حارقة ما زالت أثارها موجودة حتى الآن".

وذكر عارف أنه ظل أكثر من 3 ساعات لا يستطيع التقاط أنفاسه نتيجة المواد الكيميائية التي استخدمتها قوات الأمن.

وأشار عارف إلى أن مسلسل التجويع مستمر للمعتقلين في سجن العقرب وأنه يتم منع الشراب والطعام عنهم في محاولة تركيعهم، على حد قوله.

واعتقلت السلطات المصرية الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري في مصر بعد الثالث من يوليو تموز 2013.

وأعربت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية عن تردي أوضاع الحقوق والحريات في مصر منذ ا لانقلاب منددة بممارسات السلطات بحق المعتقلين.