شاهد: ترمب يؤدي رقصة "العرضة" في السعودية

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أداء رقصة "العرضة" خلال حفل استقباله بمركز الملك عبد العزيز التاريخي

وذلك برفقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع السعودي، ووزير الداخلية، وولي عهد المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي وصل الرياض صباح اليوم في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض، تبعها لقاء قلّد خلاله الملك سلمان الرئيس الأمريكي وسام الملك عبد العزيز، وهو أرفع وسام ملكي في المملكة، وأقام الملك استقبالا رسميا لترمب في الديوان الملكي، حيث عزفت الموسيقى الملكية ترحيبا بالضيف الأمريكي.