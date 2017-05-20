شاهد: إدانة عضو كونغرس سابق بعث رسائل جنسية لفتاة قاصر

أدانت محكمة في مانهاتن الجمعة، عضو الكونغرس الأمريكي السابق، أنتوني وينر، بتهمة إرسال رسائل جنسية الطابع لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وقال وينر ( 52 عاما) أمام المحكمة " لدي مرض، ولكن ليس لدي عذر".

وأوضح نائب المدعي الأمريكي في مانهاتن، جون اتش كيم، في بيان إن عضو الكونغرس السابق، أنتوني وينر، اعترف وتمت إدانته بإرسال صور وتعليمات جنسية صريحة من أجل الانخراط في سلوك جنسي مع فتاة كان يعلم أنها تبلغ من العمر 15 عاما.

وقد يكون للفضيحة دور غير مباشر، ولكنه حاسم، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، حيث كان التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن وينر، الذي كشف عن رسائل البريد الإلكتروني لحملة كلينتون التي أحيلت إليه من زوجته آنذاك هوما عابدين، إحدى كبار المساعدين بفريق هيلاري كلينتون.

وأدى اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني إلى أن يعيد، جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) آنذاك، فتح التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون قبل أيام من توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

وأقر وينر بارتكابه جريمة نقل المواد الفاحشة إلى القاصر.

وتم الإفراج عنه بكفالة حتى صدور الحكم عليه في 8 سبتمبر /أيلول المقبل.

وتعد العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن 10 سنوات.

أنتوني وينر، سياسي أمريكي وعضو سابق في مجلس النواب الأمريكي ومترشح لانتخابات منصب رئيس بلدية نيويورك 2013.

وعُرف بتبادل صور إباحية رغم أنه متزوج مما دفعه للاستقالة من عضويته في مجلس النواب في 2011. وسُربت في يوليو 2013 خلال خوضه لسباق رئاسة بلدية نيويورك رسائل إباحية له عبر فيسبوك اعترف لاحقا بصحتها.