ترمب يصل السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه الرئاسة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، السبت، في مستهل أول جولة خارجية له منذ أن تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني.

وقالت السعودية إن زيارة ترمب ستشمل عقد اتفاقات سياسية وتجارية وستساعد على تعزيز الجهود المشتركة لقتال "المتشددين".

وبثت لقطات على الهواء مباشرة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأمريكي بمطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويأمل البيت الأبيض أن تحول الزيارة الاهتمام بعيدا عن خلافات داخلية وتسلط الضوء على جدول أعمال السياسة الخارجية لترمب.

والسعودية متحمسة إزاء رئاسة ترمب بعد أن اعتبرت أن سلفه باراك أوباما كان لينا للغاية تجاه إيران الخصم الإقليمي للسعودية كما كانت العلاقات الثنائية آنذاك بين واشنطن والرياض فاترة.