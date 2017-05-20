باحثون فرنسيون يتوصلون لطريقة لمواجهة فيروس واناكراي دون دفع فدية

قال باحثون فرنسيون إنهم توصلوا لطريقة لإنقاذ ملفات نظام ويندوز التي شفرها برنامج الفدية الخبيثة بعد مهلة حددها لمنع دخول المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر التي أصابها قبل أسبوع.

وأصاب فيروس واناكراي الذي بدأ في الانتشار حول العالم قبل نحو أسبوع أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة، وهدد بإغلاق الأجهزة إن لم يدفع ضحاياه فدية تتراوح بين 300 و600 دولار خلال أسبوع من الإصابة به.

وقال فريق من باحثين أمنيين منتشر حول العالم إنه تعاون لتطوير وسيلة لفك شفرة نظام التشغيل للملفات المصابة، وهو ما أكده باحثون أمنيون مستقلون.

وحذر الباحثون من أن الحل الذي توصلوا إليه لا يعمل إلا في ظروف بعينها مثل عدم إعادة تشغيل الأجهزة إلا بالتوازي مع خطوات مواجهة الفيروس وإذا اتبعت الخطوات قبل تنفيذ التهديد بغلق الملفات.

وقالت شرطة الاتحاد الأوربي على تويتر إن مركز الجريمة الإلكترونية الأوربي اختبر الوسيلة الجديدة التي توصل إليها الفريق "ووجد أنها استعادت بيانات في بعض الحالات".

وأطلق الفريق على أداته الجديدة المجانية للتغلب على واناكراي (واناكيوي).