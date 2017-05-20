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سياسة|الجزائر

الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا على "التحرش" بدبلوماسية

الوزير الجزائري للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل
الوزير الجزائري للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل
20/5/2017

استدعت السلطات الجزائرية (السبت) السفير المغربي احتجاجا على ما قالت إنه "تحرش" تعرضت له دبلوماسية جزائرية من جانب مسؤولين مغاربة خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أبلغ سفير المغرب "احتجاج الجزائر الشديد على تحرش أعضاء من الوفد المغربي بشابة دبلوماسية من الوفد الجزائري خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار".

وأوضح الوزير أن "المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا الحادث المؤسف والممكن التأكد منها لدى منظمي هذا اللقاء والمشاركين تثبت تصرفات أعضاء الوفد المغربي".

وأبلغ مساهل السفير المغربي بأن "الجزائر تنتظر اعتذارات من المغرب".

وكانت الرباط نددت الخميس الماضي بما قالت عنه "اعتداء جسدي" تعرض له أحد دبلوماسييها من جانب مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار عقد في جزر الكاريبي بين 16 و18 أيار/ مايو الجاري.

لكن الجزائر وصفت الجمعة هذه المعلومات بأنها "مجرد مسرحية هزلية بإخراج رديء".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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