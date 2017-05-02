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سياسة|الهند

هندوس يقتلون شابيْن مسلميْن ضربا في الهند بسبب الأبقار

2/5/2017

قالت الشرطة الهندية الاثنين إن حشدا ضرب مسلميْن حتى الموت للاشتباه بأنهما حاولا سرقة أبقار لذبحها وذلك في أحدث أعمال عنف يلقى باللوم فيها على جماعات هندوسية متشددة.

وتطالب بعض الجماعات الهندوسية بحظر ذبح الأبقار التي يقدسها كثير من الهندوس.

وأصبح النشطاء يعبرون عن مطالبهم بقوة أكبر منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ينتمي لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للسلطة في 2014.

وذكرت الشرطة أن الواقعة الأخيرة حدثت الأحد في قرية بولاية آسام شمال شرقي الهند.

وهاجم نحو 20 شخصا الشابين المسلمين وضربوهما بالعصي بعد اتهامهما بالتخطيط لسرقة أبقار.

وقال قائد الشرطة في المنطقة ديباراج أوبادهاي لرويترز عبر الهاتف "لدى وصول أول فريق من الشرطة للمنطقة وجدنا الشابين في حالة خطرة بعد تعرضهما للضرب المبرح".

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الشابين قبل مقتلهما وهما مقيدا الأيدي.

وتقدم والدا أحد الشابين بشكوى وتحقق الشرطة في الواقعة. وقال أوبادهاي إن الشرطة لم تعتقل أحدا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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