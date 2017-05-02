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سياسة

موظفة في FBI تعترف بزواجها من أحد عناصر تنظيم الدولة

مغني الراب السابق ديني جيسبير المعروف بأبو طلحة السوري
مغني الراب السابق ديني جيسبير المعروف بأبو طلحة السوري
2/5/2017

اعترفت موظفة سابقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بزواجها من أحد المنتمين لتنظيم الدولة بعد أن تولت مهمة مراقبته.

ووافقت الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، دانيلا غريني، على التعاون مع السلطات من أجل تزويدها بمزيد من المعلومات عن زوجها المنتمي لتنظيم الدولة، وتزوجته في سوريا عام 2014، بحسب الشبكة الإخبارية "سي إن إن".

وكشفت غريني أنها كانت في بداية الأمر، تكذب بشأن حقيقة زواجها من مغني الراب الألماني ديني جيسبير، الذي انضم إلى تنظيم الدولة في سوريا، وأصبح معروفًا باسم "أبو طلحة السوري".

وحصلت الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالية على حريتها الصيف الماضي، بعد انقضاء عامين فقط على اعتقالها، في سابقة لم تشهدها أي قضية متعلقة بتنظيمات إرهابية.

وأعربت دانيلا غريني عقب خروجها من السجن عن أسفها بسبب المعلومات الكاذبة التي كانت أدلت بها عند بداية التحقيق معها في صيف 2014، وقالت خلالها إنها تواجدت في سوريا من أجل تمضية إحدى العطلات.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على دانيلا في يونيو 2014، بعد أشهر من زواجها من "أبو طلحة السوري" الذي اشتهر بصورته وهو يحمل رؤوس بشرية مقطوعة.

وذكرت "سي إن إن" أن دانيلا غريني التي نشأت في ألمانيا، عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زواجها لإحساسها "بالخطأ" الذي ارتكبته.

وتعرفت دانيلا غريني على زوجها عام 2011، عندما تولت مهمة مراقبته كألماني اعتنق الإسلام حديثًا، كجزء من عملها في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

 

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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