مقتل ثلاثة من الشرطة المصرية برصاص مسلحين في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية فجر الثلاثاء أن 3 شرطيين قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح على دورية أمنية شرقي القاهرة وفق بيان.

ويعد ذلك أول هجوم مسلح بارز بالعاصمة القاهرة منذ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 10 أبريل/ نيسان الماضي عقب تفجيريين كبيريين شمالي البلاد.

وأوضحت الداخلية المصرية، في بيانها ،أنه في وقت متأخر من مساء الاثنين، قامت عناصر مسلحة (لم تحدد أعدادها) يستقلون سيارتين بالاقتراب من دورية أمنية أثناء مرورها في منطقة تابعة لحي مدينة نصر شرقي القاهرة وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وجاء بالبيان أن الهجوم اسفر عن مقتل ضابطين بدرجة نقيب وأمين شرطة وإصابة 5 من رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى وتتبع سيارتي الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية"، دون إشارة لسقوط قتلي أو مصابين في صفوف المسلحين.

في 9 أبريل/ نيسان الماضي، ضرب تفجيران تبناهما "تنظيم الدولة " كنيستين شمالي مصر أسفرا عن مقتل 46 شخصًا وإصابة العشرات، مما دفع مصر لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، في جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ صدور دستور يناير/كانون ثان 2014..

ويعد الهجوم الثاني من نوعه في مختلف أنحاء مصر منذ تطبيق الطوارئ ففي 18 أبريل/ نيسان الماضي واستهدف هجوم مسلح حاجزا أمنيا قرب دير سانت كاترين الأثري بمحافظة جنوب سيناء السياحية أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين وأحد المسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.