فتح : وثيقة "حماس" لم تأت بجديد

اعتبرت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن حركة "حماس" "لم تأت بشيء جديد" بالإعلان عن وثيقتها السياسية الجديدة.

وقال بيان صادر عن فتح إنه "كان الأولى أن تذهب حماس أولا إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتخرج موقفها في إطار وحدة وطنية حقيقية، وليس من خلال محاولات فاشلة لتقديم أوراق اعتماد".

وأضاف البيان أن "حماس لم تأت بشيء جديد، وقبولها بدولة على حدود عام 1967 يتناقض مع ممارساتها على الأرض، الرامية لفصل القطاع أو قبولها بدولة ذات حدود مؤقتة".

واعتبر بيان فتح أن "الواقعية السياسية أمر جيد إذا كانت في إطار الوحدة والتوافق الوطني، وإذا كانت المواقف تنسجم مع الشرعية الدولية وليست مواقف ملتبسة ومتناقضة".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وثيقة سياسية جديدة للحركة.

وفكت الحركة وفق الوثيقة الجديدة ارتباطها بجماعة "الإخوان المسلمين" وعرفت حماس نفسها في وثيقة سياسية تضمنت 42 بندا نشرها موقعها الإليكتروني الرسمي، بأنها "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني".

ويختلف هذا النص عن نظيره الذي ورد في ميثاق حماس الصادر عام 1988 عندما تم الإعلان عن انطلاق الحركة، حيث قال بوضوح في حينه إن الحركة جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلنت حماس في وثيقتها أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".

في الوقت ذاته أكدت حماس أنه "لا اعترافَ بشرعية إسرائيل وكل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال".