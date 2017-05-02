شاهد: "القسام" تمهل الاحتلال 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى

​​​​​​​أمهلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى.

وأكدت الكتائب أنها ستحدّث القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، بزيادة 30 أسيراً على القوائم مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن تلبية مطالب الأسرى.

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة، في تصريح متلفز (الثلاثاء): "كتائب القسام قررت بأن يدفع العدو ثمن كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالبهم؛ حيث ستحدث القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، بزيادة ثلاثين أسيراً على القوائم مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن تلبية مطالب الأسرى المشروعة والعادلة والإنسانية".

وأضاف أبو عبيدة "كما عودنا أسرانا وشعبنا سنظل الأوفياء لقضيتهم، نحمل لواءها، ونقاتل دونها حتى يأذن الله لأسرانا بالحرية والتحرر من قيود الظلم والطغيان".

وقدم أبو عبيدة التحية إلى جماهير غزة التي خرجت اليوم لتعبر عن تضامنها مع الأسرى ولتطالب بكسر حصار غزة، ودعا جماهير الضفة إلى الاستنفار وحشد كل الجهود والنفير غداً الأربعاء في رام الله وفي كل ميادين الضفة نصرة للأسرى الأحرار.

ويخوض قرابة 1500 أسير في سجون الاحتلال، إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين 17 أبريل نيسان تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال.