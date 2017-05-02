شاهد: السيسي يلمح لعقوبات تستهدف غيرالملتزمين بتنظيم الأسرة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إن "النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولا تقل عن قضية الإرهاب".

وحذر السيسي في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية خاصة، من أن "حالة الفقر الموجودة (بمصر) تدفع الناس إلى التشدد والتطرف".

وذكر أن "الدولة تدرس بتحفظ إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعض العقوبات على غير الملتزمين"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدَّد السيسي: "لابد أن تعيش الأسر المصرية في وضع آدمي".

و"تنظيم الأسرة" هو عمل التخطيط اللازم حتى يتم المباعدة بين الأحمال و مواعيد الحمل، عن طريق استخدام وإتباع وسائل منع الحمل الطبية أو الصيدلانية أو الطبيعية.

وعادة ما تحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ارتفاع تعداد السكان مسؤولية تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج الشهر الماضي مئة مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض الخارجي، لاسيما من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بالرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.