البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: السيسي يلمح لعقوبات تستهدف غيرالملتزمين بتنظيم الأسرة

2/5/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إن "النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولا تقل عن قضية الإرهاب".

وحذر السيسي في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية خاصة، من أن "حالة الفقر الموجودة (بمصر) تدفع الناس إلى التشدد والتطرف".

وذكر أن "الدولة تدرس بتحفظ إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعض العقوبات على غير الملتزمين"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدَّد السيسي: "لابد أن تعيش الأسر المصرية في وضع آدمي".

و"تنظيم الأسرة" هو عمل التخطيط اللازم حتى يتم المباعدة بين الأحمال و مواعيد الحمل، عن طريق استخدام وإتباع وسائل منع الحمل الطبية أو الصيدلانية أو الطبيعية.

وعادة ما تحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ارتفاع تعداد السكان مسؤولية تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج الشهر الماضي مئة مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض الخارجي، لاسيما من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بالرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)