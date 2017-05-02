سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على الطبقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل مدينة الطبقة باستثناء مبنى سد الفرات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق وقوع اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة في الأحياء الجديدة المتاخمة لسد الفرات بريف الرقة الغربي.

وأشارت إلى أنها قتلت عددا من عناصر التنظيم خلال الاشتباكات واستولت على دبابة وسيارتين مصفحتين ودمرت عربة مفخخة.

وعلى الجانب الآخر، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن أربعة من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا قنصا قرب قريتي قرطبة ورحيات شمال مدينة الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة شن هجوما على موقع عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل.

كما بث التنظيم صورا قال إنها للاشتباكات ضد قوات سوريا الديمقراطية شمال المحافظة.

وتندرج السيطرة على الطبقة في إطار حملة "غضب الفرات" التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لطرد التنظيم من الرقة.

وميدانيا أيضا، قال مراسل الجزيرة إن ستة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا وجرح آخرون في قصف بالبراميل المتفجرة من مروحيات النظام السوري استهدف الأحياء السكنية في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وأضاف أن من بين القتلى فتاة وأربعة أطفال.

وقتل العشرات بينهم عناصر من الدفاع المدني في إطار حملة عسكرية كبيرة تشنها قوات النظام مدعومة بمليشيات وبالطيران الروسي على مدن وبلدات ريف حماة الشمالي.

وضمن هذه الحملة العسكرية، تمكنت قوات النظام مؤخرا من استعادة السيطرة على مدن وبلدات صوران ومعردس وطيبة الإمام وحلفايا، وهي تستهدف منذ أيام بلدات أخرى تقع شمالا مثل كفرزيتا واللطامنة.

وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن أحياء القابون وبرزة وتشرين وأطراف الغوطة الشرقية في ريف دمشق تشهد منذ فجر الثلاثاء مواجهات عنيفة تزامنت مع هجمات نفذتها فصائل المعارضة بالمنطقة، أوقعت قتلى في صفوف قوات النظام السوري.

وذكرت شبكة شام أن مقاتلي المعارضة دمروا دبابتين بصواريخ موجهة في حي القابون، وهاجموا موقعا لقوات النظام فقتلوا عشرة جنود وأصابوا آخرين.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن اشتباكات عنيفة دارت في بساتين برزة وشارع الحافظ، وأضافت أن قوات النظام قصفت مناطق بالحي بصواريخ أرض أرض وبالمدفعية الثقيلة.

وكانت قوات النظام تمكنت قبل أيام من فصل حي برزة عن حي القابون في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ شهور بدعم جوي روسي.

وقال ناشطون إن مواجهات اندلعت بالتزامن اليوم في جبهة الريحان بالغوطة الشرقية المحاصرة إثر محاولة جديدة من قوات النظام لاقتحام المنطقة.