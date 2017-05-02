ترمب: استغرقت 10 دقائق فقط مع السيسي لتأمين الإفراج عن آية حجازي

تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقيامه بتأمين الإفراج عن الناشطة الأمريكية المصرية "آية حجازي" بعد أن قضى 10 دقائق فقط مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ترمب خلال مقابلة مع موقع The Washington Examiner إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حاول الإفراج عن آية لمدة 3 أعوام ونصف دون جدوى.

وتابع "كنت مع الرئيس السيسي لمدة 10 دقائق. وخلال تلك الجلسة التي استمرت 10 دقائق قلت إنه سيكون شرفا عظيما لهذا البلد وأعتقد أنها ستكون خطوة إيجابية للغاية إذا تم الإفراج عن آية ". وأشار ترمب إلى أن السيسي أجاب قائلا إنه يود أن يضع ذلك في الاعتبار.

ولفت ترمب إلى أن السيسي لم يفرج عن آية فقط، بل عن زوجها وجميع المتهمين في القضية كذلك.

وقال ترامب للصحيفة إن السيسي "رجل طيب" وإن هذه المبادرة "رائعة". مضيفا "أعرف أنه لا يحب الرئيس أوباما، وأنا أعلم أن الرئيس أوباما لم يعجبه. لكنني أحبه. وأعتقد أنها كانت لفتة رائعة أقدرها. آية كانت ستقضي 28 عاما في السجن. هي بريئة تماما".

واعتقلت حجازي مع زوجها و6 أشخاص آخرين في مصر عام 2014 بتهمة الاتجار بالبشر وقضت 3 سنوات ونصف في السجن، حتى برأها القضاء المصري أوائل أبريل الماضي بعد لقاء السيسي مع ترمب.