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سياسة

برنامج الغذاء العالمي يقر بـ"فساد" في شحنة قمح مرسلة لليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2/5/2017

أقرّ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بفساد جزء من شحنة القمح التي أرسلها لليمن، إلا أنه أكد أنها فسدت جراء تعرضها لمياه البحر أثناء الشحن.

جاء إعلان البرنامج الأممي بعد ساعات من اتهامات وجهتها "جمعية حماية المستهلك" (يمنية حكومية) بأن القمح الواصل إلى اليمن "منتهي الصلاحية".

ورداً على تلك الاتهامات قال البرنامج في بيان نشره الاثنين، إنه "وفقاً للإجراءات المتبعة في برنامج الأغذية العالمي وطبقاً للمعايير الدولية تقوم سلطات رسمية ومستقلة بفحص جميع الشحنات التابعة للبرنامج قبل عملية التحميل والتفريغ والطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع".

وأشار البيان إلى أنه "تم تفريغ شحنة حبوب القمح كلها، التي كانت موجهة إلى ميناء عدن ، جنوب اليمن تحت إشراف جميع السلطات المحلية ذات الصلة، وقد تم عزل جزء صغير (42 طن) منها".

وأوضح أن هذا الجزء "كان من الواضح أنه تعرض للتلف من مياه البحر، ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقاً لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات".

وأكد البيان أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة، تخضع حالياً بقية الشحنة إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع".

ووفقا للبرنامج، فإن السفينة التي رست في ميناء عدن "كانت تحمل 32 ألف طن من حبوب القمح، تكفي لنحو 2.5 مليون شخص لمدة شهر، وذلك كجزء من عملية الطوارئ التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي في اليمن".

والأحد الماضي، أعلنت "جمعية حماية المستهلك" في اليمن أن "باخرة فرغّت شحنة كبيرة من القمح منتهي الصلاحية، في ميناء مدينة عدن".

ولفتت الجمعية في بيان إلى أن الباخرة التي وصلت ميناء عدن خلال الأيام الماضية، كانت تحمل شحنة من  32 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ منتهي الصلاحية، وتابع لبرنامج الغذاء العالمي".

وقال البيان إنه "وعلى الرغم من تعفن القمح على ظهر الباخرة وعدم صلاحية استهلاكه، إلا أنه تم تفريغه وتعبئته في أكياس تمهيداً لتقديمه كمساعدة للمواطنين اليمنيين، مع أنه كان يفترض، بل ويجب إعادته إلى مصدره كونه متعفنا وغير صالح للاستخدام الآدمي".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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