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سياسة|فلسطين

اليونسكو: القدس مدينة محتلة ولا سيادة إسرائيلية عليها

مسجد قبة الصخرة بمدينة القدس
مسجد قبة الصخرة بمدينة القدس
2/5/2017

صوتت غالبية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" (الثلاثاء) على قرار يعتبر القدس مدينة محتلة، وأنه لا سيادة إسرائيلية عليها.

وينص القرار، الذي قوبل بترحيب فلسطيني واسع، على أن "البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين".

ويأتي هذا القرار بعد نحو 6 أشهر من اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرارا نص على وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى وأصالته وتراثه الثقافي، وفقاً للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه "موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة".

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القرار، الذي اعتمدته اليونسكو بعد أن صوت لصالحه 22 بلدا وعارضته 10 دول فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت، بأنه تاريخي للـحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لفلسطين والقدس من التشويه والتغيير.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار ووصفه بـ "السخيف"

وأضاف في أول تعليق إسرائيلي على القرار: "النتيجة هي انخفاض متواصل في عدد الدول التي تدعم هذا القرار في اليونسكو، كان عددها قبل عام 32 دولة، وهذا انخفض إلى 26 دولة قبل ستة أشهر، والآن انخفض عددها إلى 22 دولة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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