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سياسة

77% في تسع دول بالاتحاد الأوربي يعارضون انضمام تركيا

19/5/2017

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو 77% من المواطنين في العديد من دول الاتحاد الأوربي يعارضون انضمام تركيا إلى التكتل.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم (الجمعة) استنادا إلى الاستطلاع الذي أجري لصالح حزب الشعب الأوربي في تسع دول كبرى تابعة للتكتل، إن 77% ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه من المهم أن يقدم الاتحاد الأوربي إيضاحا يفيد بأن تركيا لن تنضم إليه.

وقام الاستطلاع على سؤال 1000 مواطن في كل من ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد وإسبانيا حيث أجابوا على سؤال "ما مدى أهمية أن يتم التأكيد بشكل نهائي بأن تركيا لن تكون عضوا كاملا داخل الاتحاد الأوربي؟".

وبلغت نسبة الذين يرون أن هذه الخطوة "مهمة" أو "مهمة للغاية" أعلى مستوى لها في ألمانيا حيث أيد 86% من الألمان هذه الرؤية، تلاهم الهولنديون بـ84%.     

في المقابل، كانت أقل نسبة تأييد لهذه الخطوة في إسبانيا بـ60%.

من جانبه، قال مانفريد فيبر، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوربي، للصحيفة عن نتيجة الاستطلاع، إن الأوربيين ينتظرون من الساسة إنهاء محادثات الانضمام مع تركيا" وأضاف أنه " بعد كل ما وقع لا يمكن أن يكون هناك استمرار". 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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