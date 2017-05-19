وزير الدفاع الإسرائيلي: ساحات الاعلام لا تقل أهمية لإسرائيل عن ميادين الحرب

تسلم العميد رونين مانليس مهام منصبه الجديد كمتحدث رسمي باسم الجيش الإسرائيلي خلفا للعميد معطي ألمظ الذي انتقل إلى منصب مدير إدارة شؤون القوات في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مراسم تسليم المهام الجديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس وترقيته إلى رتبة عميد تمت خلال احتفال رسمي الخميس بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب حضره وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان الفريق غادي حيزنقوت حيث تم إلقاء الكلمات في تلك المناسبة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، خلال مراسم تسليم المهام الجديدة للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، قوله : "إذا كان الانتصار في الماضي يعتمد فقط على (أداء القوات) في ميادين القتال، فإن النصر اليوم يتحقق أيضا في ساحات الإعلام. معركة الاستحواذ على الرأي العام لا تقل في أهميتها عن تلك التي تدور في ميدان الحرب والقتال بهدف شرح موقفنا داخل إسرائيل وخارجها. المعركة من أجل عقول وقلوب الرأي العام بالغة الأهمية".

من ناحيته، قال الفريق غادي حيزنقوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إننا كجيش الدفاع الإسرائيلي كمن يجلس في بيت من الزجاج بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي الذي يتطلع إلى الجيش بتفهم وتطلع إلى كونه ضمانة بقاء هذا البلد. أعتقد أن ثقة الرأي العام في الجيش الإسرائيلي ربما تكون العامل الأكثر أهمية في قدرة الجيش على مجابهة التحديات وإنجاز المهام المنوطة به".

وقالت يديعوت أحرونوت إن العميد معطي ألمظ تقدم بالتهنئة لخلفه رعنان مانليس على تسلم مهام منصبه الجديد، وقال: "إنني أعهد اليك بكل العاملين في هذه الإدارة، خلف منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هناك ضباط وضابطات وجنود وجنديات موهوبين وأذكياء، إنهم مجموعة فريدة من البشر".

واختتم رعنان مانليس بكلمة قال فيها: "إنني أتسلم هذا المنصب كمتحدث باسم الجيش بكل تواضع وفهم لمسؤولياته وأهميته على ميدان القتال. الانتقاد الذي يظهر بين الحين والآخر في وسائل الإعلام هو أمر مشروع وهو يمكن بل يجب أن يساعد الجيش الإسرائيلي ليكون جيشا جيدا ويجب علينا أن نتعلم من تلك الانتقادات لتحسين الأداء وتطويره، لكن المعرفة بأن الجيش هو جيش الدولة، جيش جميع المواطنين، يجب أن يظل حاضرا دوما في الأذهان.