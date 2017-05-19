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سياسة

واشنطن تنتقد اعتراض طائرتين صينيتين طريق طائرة أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
19/5/2017

اعترضت طائرتان صينيتان من طراز (سوخوي-30) طريق طائرة أمريكية مصممة لرصد الإشعاع بينما كانت تحلق في أجواء دولية فوق بحر الصين الشرقي.

وقال مسؤول أمريكي إن الطائرتين الصينيتين كانتا على بعد 150 قدما (45 مترا) من الطائرة الأمريكية وأن إحداهما حلقت رأسا على عقب، فوقها.

وتجمع الطائرات التابعة لسلاح الجو الأمريكي طراز (دبليو.سي-135) العناصر التي تنبعث في الاختبارات النووية، وكان يتم استخدامها في السابق لجمع أدلة لاختبارات محتملة من قبل كوريا الشمالية.

وقالت اللفتنانت كولونيل لوري هودج المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية الخميس إنه يجري التعامل مع المسألة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية الملائمة، مشيرة إلى أن الواقعة كانت يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو، الليفتنانت كولونيل هودج في بيان "بينما لا نزال نجري تحقيقات في الحادثة، وصفت تقارير أولية من الطاقم الجوي الأمريكي الاعتراض بأنه غير مهني."

وأوضح المتحدث أنه يتم تناول القضية مع الصين، من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية المناسبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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