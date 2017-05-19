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سياسة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مسيرات لدعم الأسرى

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال
19/5/2017

شارك مئات الفلسطينيين الجمعة في مسيرات تضامنًا مع الأسرى ورفضًا لحصار غزة، وذلك في كافة نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

و أشعل عشرات الشبان الغاضبين الإطارات ورفعوا الأعلام الفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع.

وشهدت مناطق الضفة الغربية، بعد ظهر الجمعة العديد من المواجهات الميدانية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة نقاط تماس بغالبية مدن الضفة الغربية المحتلة، ففي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل اندلعت مواجهات متفرقة بين الشّبان وقوّات الاحتلال في مدخل البلدة، عقب مسيرة تضامنية مع إضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى، كما اندلعت أخرى مع جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية.

وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة في العديد من خيم الاعتصام التي أقيمت تضامنا مع الأسرى في معظم القرى والبلدات في المحافظة.

وفي بيت لحم جنوبًا، انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة المهد وسط المدينة، عقب أداء صلاة الجمعة في المكان، بمشاركة واسعة من كامل الأطياف الفلسطينية، صوب مدخل المدينة الشمالي.

جاء مسيرات الفلسطينيين دعما لإضراب الأسرى الذي دخل يومه الـ 33، وبعد تدهور الوضع الصحي للعشرات منهم.

ويواصل نحو 1500 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويقود الإضراب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المعتقل منذ عام 2002.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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