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سياسة

شاهد: دمار في أوكلاهوما بعد مرور إعصار قوي

19/5/2017

تراجعت الأعاصير في الولايات المتحدة في ثلاث من ولايات السهول الخميس بعد أن ضربتها وأدت لمقتل شخص على الأقل وتدمير منازل وسيارات واقتلاع أشجار.

وذكرت وسائل إعلام أن إعصارا اجتاح غرب أوكلاهوما، مما أدى إلى تدمير وإلحاق الأضرارا بنحو 70 منزلا في بلدة إيلك سيتى التى يقطنها نحو 12 ألف شخص وتبعد نحو 180 كيلومترا غربي مدينة أوكلاهما.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول بالطوارئ قوله إن شخصا لقى حتفه بينما كان داخل سيارة، وأصيب عدد من الأشخاص.

وقالت إدارة شرطة إيلك سيتى فى بيان إن غالبية الأضرار وقعت على الطرف الجنوبي من المدينة، وطالبت الإدارة السكان بالتزام منازلهم بسبب سقوط أعمدة الكهرباء في أنحاء المدينة، وقالت إن أعمدة الهاتف التابعة للإدارة انهارت أيضا.

وسجلت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أكثر من 20 تقريرا عن الأعاصير من ولايات كانساس وأوكلاهوما وتكساس والعديد من التقارير عن الرياح الشديدة والبرد.

وقالت فانيسا بيرس من الأرصاد الجوية فى ويتشيتا، إنه تم الإبلاغ عن أعاصير في مقاطعات بارتون و باربر و فورد كما أبلغ عن سقوط أمطار غزيرة وبرد في أنحاء كثيرة من المنطقة، في حين لم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات خطيرة.

وتسببت الرياح العاتية في إتلاف مضمار سباق سيارات "سالينا سبيدواي" في كانساس.

وتتوقع مصادر الأرصاد أن تضرب عواصف قوية ولايات السهول في الجنوب مشيرة إلى أن العواصف القوية قد تضرب السهول الجنوبية الجمعة.

 

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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