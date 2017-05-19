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سياسة|البرازيل

رئيس البرازيل يرفض الاستقالة

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر
الرئيس البرازيلي ميشيل تامر
18/5/2017

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الخميس إنه لن يستقيل من منصبه على الرغم من قرار للمحكمة العليا يجيز إجراء تحقيق في مزاعم بأنه تغاضى عن رشوة شاهد محتمل في قضية فساد كبرى.

وفي كلمة قصيرة وجهها إلى الشعب قال تامر إنه لم يرتكب أي جرم، وإن رئاسته تساعد في إقالة اقتصاد البرازيل من عثرته وإنه يرحب بتحقيق حتى يمكنه إثبات براءته.

وأضاف قائلا في إشارة إلى الاتهامات بحقه "لم أشتر صمت أحد. لن أستقيل".

ودفعت أنباء التحقيق الأسواق المالية البرازيلية إلى هبوط حاد وأثارت شكوكا في أن يقر الكونغرس برنامج تقشف طموحا اقترحه تامر.

وبات موقف تامر محفوفا بمخاطر أكبر بعد أن وافقت المحكمة العليا على تحقيق في اتهامات موجهة إليه حسبما قال مصدر على دراية مباشرة بالقرار.

ووافقت المحكمة أيضا على تسجيل صوتي يزعم أنه يضبط تامر وهو يتآمر لعرقلة العدالة مع جوسلي باتيستا رئيس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البرازيل.

وقال زعماء أكبر حزب متحالف مع تامر في الكونغرس إنهم سيطالبون باستقالة ثلاثة من أعضاء الحزب يشغلون مناصب في مجلس وزراء الرئيس إذا ثبت أن الاتهامات صحيحة.

وأبلغ مساعد بارز لتامر رويترز أن "الرئيس مقتنع تماما بأنه لم يرتكب أي جريمة لكن ذلك يجب أن يظهر واضحا أمام أعين الجميع".

المصدر : رويترز
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