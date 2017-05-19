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سياسة

ترمب: ليبرمان هو المرشح الأبرز لقيادة الـ "إف بي آي"

جو ليبرمان المرشح الأبرز لقيادة إف بي آي
جو ليبرمان المرشح الأبرز لقيادة إف بي آي
19/5/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن عضو مجلس الشيوخ السابق جو ليبرمان، الذي كان ديمقراطيا ثم صار مستقلا، هو المرشح الأبرز لمنصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) الشاغر.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "قريب للغاية" من إعلان اختياره.

وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس عام 2004، وأعيد انتخابه عضوا لمجلس الشيوخ كمرشح مستقل، والتقى أمس الأربعاء بالرئيس  ترمب في البيت الأبيض.

ويرتبط ليبرمان الذي يعتبر معتدلا بعلاقات بالحزبين السياسيين في الكونغرس، وشغل منصب النائب العام بولاية كونيكتيكت ما بين عامي 1983 و 1989 قبل أن يتم انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ ما بين عامي 1989 و 2013.

وقال ترمب إن "العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي ستغمرهم الفرحة" تجاه من يقع عليه اختياره ليقود وكالة تنفيذ القانون والمخابرات المضادة. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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