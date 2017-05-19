البشير يعتذر عن عدم حضور قمة الرياض

قدم الرئيس السوداني عمر البشير اعتذاره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن عدم حضور القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض لأسباب خاصة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الرئيس السوداني كلف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين تمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها.

وتمني الرئيس السوداني للقادة المشاركين أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وان تحقق الأمن والسلام الدوليين وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك.

وكان الرئيس السوداني قد تسلم رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز سلمها مبعوثه الخاص تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعقد على مستوى القادة بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان نشرته الأربعاء على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن الموقف الأمريكي من البشير لم يتغير إطلاقاً.

وأضافت في البيان إنها ترفض أية دعوات أو تسهيلات أو دعم لسفر أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.