أردوغان: تركيا مستعدة لشن حملات على غرار درع الفرات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتردد في تنفيذ العمليات العسكرية على غرار درع الفرات أو في الرد إذا واجهت تهديدا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضح في كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال في إسطنبول (الخميس) أنه أبلغ الولايات المتحدة بأن تركيا ستمارس حقوقها وفقا لقواعد الاشتباك من دون أن تستشير أحدا إذا واجهت تهديدا.

وقال "نواجه مشهدا تحظى فيه منظمات إرهابية بالدعم باستمرار وتواجهنا. تركيا ليست دولة تقبل مثل هذه المعاملة".

وأشار أردوغان إلى أنه وبعملية درع الفرات تم تنفيذ أول خطوة لإحباط هذه المؤامرة، مؤكدا أن بلاده لن تتردد بعد ذلك في شن عمليات مماثلة حيثما ترى أنها ضرورية.

وأطلقت تركيا عملية درع الفرات في سوريا العام الماضي، ودعمت فيها مقاتلين من المعارضة السورية بدبابات وضربات جوية وقوات خاصة لطرد تنظيم الدولة من المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية ووقف تقدم وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتسببت الخلافات بشأن سوريا في انقسامات مع واشنطن حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

الخطاب الذي ألقاه أردوغان (الخميس) هو أول تصريحات علنية له منذ عودته من زيارة إلى واشنطن اجتمع خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال أردوغان إنه أبلغ واشنطن أيضا أن تركيا لا يمكن أن تكون جزءا من عملية استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة، بسبب مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية.