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سياسة

وزير الخارجية التركي: على برلين تغيير أسلوبها مع أنقرة

18/5/2017

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن على برلين تغيير أسلوبها مع أنقرة، مضيفا أن لألمانيا حرية سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك الجوية إذا أرادت ذلك.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: "لم يعد بمقدوركم معاملة تركيا مثلما تريدون. إذا أردتم التقرب من تركيا فعاملوها كصديق ولا تتصرفوا كمن يلقي الأوامر".

وأوضح الوزير التركي أن بلاده لا تحاول ابتزاز ألمانيا بمنع وصول النواب إلى القاعدة التي يتمركز بها نحو 250 من القوات الألمانية في إطار التحالف ضد تنظيم الدولة.

وقال تشاووش أوغلو "إذا أرادوا المغادرة فهذا متروك لهم. لن نتسول. هم من أراد المجيء وساعدناهم. إذا أرادوا الرحيل فسنقول رافقتكم السلامة".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أتراك بأن زيارة النواب الألمان غير ملائمة في الوقت الحالي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن الحكومة تقيم البدائل المحتملة لإنجيرليك منذ فترة وتدرس نقل القوات إلى الأردن.

المصدر : رويترز
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