مصر: براءة حسين سالم والتحفظ على أموال 28 من الإخوان

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال البارز حسين سالم في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعره في السوق العالمية.

كما قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على أموال 28 شخصا بدعوى ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت حسين سالم غيابيا في 2013 بالسجن 15 عاما في القضية التي كان متهما فيها وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات قطاع البترول المصري. وأدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريا واستعملوا حقهم في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في 2015 ببراءتهم وهي البراءة التي أيدتها محكمة النقض بحكم نهائي وبات.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى براءة فهمي والمتهمين الآخرين. وأضاف أنها استندت أيضا إلى "تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر."

وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم والتي أعقبها تقديمه مع ابنيه علاء وجمال وأعضاء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه للمحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نالوا البراءة.

وفي العام الماضي تصالح سالم وأفراد أسرته مع الدولة وتخلوا عن75 % من ثروتهم في مصر وصاروا أحرارا في العودة إليها مع وقف الملاحقة القضائية لهم.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل.

تحفظ على الأموال

فيما قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة التحفظ على عدد 12 شركة بدعوى انتماء ملاكها للإخوان.

وقالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن الشركات المتحفظ عليها هي: شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، شركة كابيتال ماركتس انستتيوت، شركة الأريج للملابس الجاهزة ، شركة الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، شركة كواترو للاستثمار العقاري، الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، شركة السرايا جروب، شركة الفرسان إيجيبت للتجارة والتوريدات .

كما شملت قائمة الشركات، شركة المؤشر (محمد زكريا عبد العزيز إمام) بمدينة نصر، شركة بروفيت 100 للاستثمار العقاري بالتجمع الخامس، شركة طيبة للمقاولات العمومية بالغردقة، مركز وادي النيل للطباعة والنشر بعابدين القاهرة.

كما قررت اللجنة التحفظ على أموال أشخاص بدعوى ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان وهم بينهم أسرة رجل الأعمال حسن مالك وهم: جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، حمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك، محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، ألفت عز الدين يوسف مالك.

كما شملت قائمة التحفظ كلا من: مصطفي السيد علي مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، مني مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حماده محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد ، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل علي علي، أحمد سامي زكي السيد، أحمد مصطفي أحمد عبد الحليم.

واشارت اللجنة إلى أنها قامت بتنفيذ التحفظ على الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير وشركة أبو الهول للاستيراد والتصدير وإلى أن العمل يسير بهما بشكل طبيعي وعلي وجه معتاد، كما كلفت اللجنة شركة مصر للسياحة بإدارة شركة الأندلس للسفر والرحلات، وشركة المنصورة للرحلات بمدينة المنصورة.