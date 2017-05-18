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سياسة

طائرات التحالف تقصف قوات تابعة للنظام السوري

18/5/2017

قالت مصادر في المعارضة السورية إن طائرات التحالف الدولي قصفت موقعا للنظام السوري على طريق دمشق-بغداد الدولي بينما دارت معارك بين المعارضة المسلحة والنظام في ريف دمشق وحلب والقنيطرة

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر بالمعارضة أن مواقع النظام والمليشيات التابعة لها سيطرت اليوم على موقع يدعى الشحمة، وهو يبعد أربعين كيلومترا عن الحدود مع العراق في عمق البادية السورية، وبعد عشر ساعات من انسحاب المعارضة المسلحة من الموقع قصفته طائرات التحالف، ما أدى إلى احتراق العديد من آليات قوات النظام وتدمير دبابة على الأقل.

ولم يصدر تأكيد من التحالف الدولي بشأن القصف، كما لم يعلق عليه النظام، لكن قواته ردت على القصف بشن هجمات على منطقة سد الزلف وبادية محافظة السويداء وحققت تقدما هناك.

من جهة أخرى، دارت معارك بين المعارضة وقوات النظام في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث دمرت المعارضة تحصينات ببلدة الريحان وقتلت عددا من الجنود، وفقا لوكالة مسار برس.

كما استهدفت فصائل المعارضة بقذائف المدفعية معاقل النظام في بلدة الحاضر جنوبي حلب، وكذلك في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وقالت شبكة شام إن محافظة القنيطرة بأقصى الجنوب شهدت اشتباكات بين المعارضة وقوات النظام في محيط بلدتي جباتا الخشب وطرنجة، وسط قصف مدفعي عنيف من قبل الأخيرة.

أما محافظة درعا المجاورة فشهدت قصفا مدفعيا من قبل قوات النظام على بلدتي النعيمة واليادودة دون وقوع إصابات، في حين قتل مدني جراء انفجار لغم أرضي حول مدينة الشيخ مسكين.

وقتل أكثر من 50 شخصا بينهم مدنيون الخميس في هجوم عنيف لتنظيم الدولة على قريتين تسيطر عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وسط سوريا.
وشنّ تنظيم الدولة فجر الخميس هجوما واسعا في ريف حماة الشرقي تمكن خلاله من التقدم في قريتي عقارب والمبعوجة.
المصدر : الجزيرة
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