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سياسة

شاهد: اشتباكات أمام مقر السفير التركي بواشنطن تثير جدلا

18/5/2017

وقعت اشتباكات أمام مقر إقامة السفير التركي سردار كيليتش في واشنطن، حيث توجه أردوغان بعد لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من أن قائد الشرطة في واشنطن، بيتر نوشام لم يؤكد بوضوح أن المهاجمين كانوا من الحراس الأتراك إلا أن وسائل إعلام أمريكية تقول إن شهود عيان أكدوا لها أنهم من الحرس التركي.

وأعلنت الشرطة التي فتحت تحقيقا إصابة 12 شخصا بينهم شرطي والقبض على شخصين في الاشتباكات التي وقعت أمس الأول الثلاثاء.

وأفادت السفارة في بيان على موقعها الإليكتروني الخميس أن جماعات "مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة وتركيا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية" تجمعوا خارج المقر من دون تصريح و"بدأوا باستفزاز عدائي للمواطنين الأتراك الأمريكيين الذين جاؤوا سلميا لتحية الرئيس".

وأضافت أن "الأمريكيين الأتراك ردوا دفاعا عن النفس وأصيب أحدهم بجروح خطيرة".

وكان المتظاهرون يلوحون بأعلام وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء "لقد عبرنا عن قلقنا إلى الحكومة التركية بأشد العبارات".

وأثارت الاشتباكات جدلا في الشارع الأمريكي، ودعا السناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين الخميس إلى طرد السفير التركي لدى الولايات المتحدة.

وقال خلال مقابلة مع شبكة إم إس إن بي سي "يجب طرد سفيرهم من الولايات المتحدة الأمريكية" مضيفا "نحن في الولايات المتحدة الأمريكية لسنا في تركيا أو في بلد من بلدان العالم الثالث".

وتابع "هذه الأمور لا يمكن أن تبقى بدون رد فعل دبلوماسي".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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