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سياسة

رويترز: حملة ترمب تواصلت مع مسؤولين روس نحو 18 مرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
18/5/2017

قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن حملة الرئيس دونالد ترمب كانت على اتصال مع مسؤولين روس لهم علاقات بالكرملين عبر ما لا يقل عن 18 مكالمة هاتفية ورسالة إلكترونية.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن ستة اتصالات لم يسبق الكشف عنها كانت اتصالات هاتفية بين السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك ومستشارين لترمب من بينهم مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي عينه ترمب.

وقال أربعة مسؤولين حاليين إن المحادثات بين فلين وكيسلياك تسارعت بعد انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني حيث بحث الاثنان إقامة قناة خلفية للاتصال بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن تتفادى بيروقراطية الأمن القومي الأمريكية والتي اعتبرها الجانبان عقبة أمام تحسين العلاقات.

وتشكل الاتصالات التي لم يسبق الكشف عنها جزءا من سجل يراجعه حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأعضاء من الكونغرس يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وفي الاتصالات بين حملة ترمب وروسيا.

وفي يناير/كانون الثاني نفى البيت الأبيض في بادئ الأمر إجراء أي اتصال مع المسؤولين الروس خلال حملة 2016. وأكد البيت الأبيض ومستشارون للحملة منذ ذلك الحين انعقاد أربعة لقاءات بين كيسلياك ومستشارين لترامب خلال تلك الفترة.

وقال المسؤولون إنهم ليس لديهم دليل على ارتكاب مخالفات أو تواطؤ بين الحملة وروسيا في الاتصالات التي خضعت للمراجعة حتى الآن.

لكن الكشف قد يزيد من الضغط على ترمب ومعاونيه كي يقدموا للإف بي آي والكونغرس سجلا تفصيليا بالاتصالات مع المسؤولين الروس وآخرين لهم علاقات بالكرملين خلال الانتخابات وبعدها مباشرة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق، ورفض محامي فلين التعليق على الاتصالات. وفي موسكو امتنع مسؤول بوزارة الخارجية الروسية عن التعليق.

وقالت متحدثة باسم السفارة الروسية في واشنطن: "نحن لا نعلق على اتصالاتنا اليومية مع المحاورين المحليين".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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