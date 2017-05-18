البث الحي
سياسة

رئيس أركان الجيش المصري يشارك في احتفال قوات حفتر بليبيا

18/5/2017

شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الاحتفال بالذكرى الثالثة لما تسمى "عملية الكرامة" الليبية بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إنه أجريت مراسم استقبال رسمية للفريق محمود حجازى بمقر قيادة قوات "عملية الكرامة" قبل لقائه باللواء المتقاعد خليفة حفتر وحضور عدد من كبار القادة من الجانبين.

وأضاف المتحدث العسكري أن رئيس الأركان قدم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية الكرامة، وناقش مع حفتر تنسيق الجهود والتعاون العسكرى المشترك.

وأضاف أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ثمن الدور المصري الداعم لقوات الكرامة والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات.

ونشر المتحدث العسكري عبر صفحته على فيسبوك مراسم استقبال الفريق محمد حجازي وصورا للقائه مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)