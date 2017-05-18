رئيس أركان الجيش المصري يشارك في احتفال قوات حفتر بليبيا

شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الاحتفال بالذكرى الثالثة لما تسمى "عملية الكرامة" الليبية بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إنه أجريت مراسم استقبال رسمية للفريق محمود حجازى بمقر قيادة قوات "عملية الكرامة" قبل لقائه باللواء المتقاعد خليفة حفتر وحضور عدد من كبار القادة من الجانبين.

وأضاف المتحدث العسكري أن رئيس الأركان قدم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية الكرامة، وناقش مع حفتر تنسيق الجهود والتعاون العسكرى المشترك.

وأضاف أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ثمن الدور المصري الداعم لقوات الكرامة والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات.

ونشر المتحدث العسكري عبر صفحته على فيسبوك مراسم استقبال الفريق محمد حجازي وصورا للقائه مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.