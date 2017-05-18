تكليف مدير سابق للإف بي آي بالتحقيق في اتصالات ترامب وروسيا

عينت وزارة العدل الأمريكية المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" روبرت مولر مستشارا خاصا للتحقيق في التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وجاء القرار عقب أسبوع واجه فيه البيت الأبيض حالة من الغضب والمطالب المتزايدة من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بإجراء تحقيق مستقل في ما إذا كانت روسيا قد حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني بحيث تأتي بنتيجة لصالح ترمب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترمب في بيان، عقب الإعلان عن تعيين مولر، إنه يتطلع لحسم المسألة سريعا. وقال "كما ذكرت مرارا وتكرارا، سيؤكد التحقيق الشامل ما نعلمه بالفعل.. لا تواطؤ بين حملتي وأي كيان أجنبي".

وقال رود روزنستاين نائب وزير العدل في بيان إعلان تعيين المستشار الخاص إن قراره بتعيين مولر "لا يثبت أن هناك جرائم ارتكبت أو لضمان حدوث محاكمة؛ لكن نظرا للظروف ارتأيت أن تعيين مستشار خاص ضروري حتى تكون لدى الشعب الأمريكي ثقة تامة في النتيجة".

ونفى ترمب مرارا فكرة أن روسيا لعبت أي دور في نصره الانتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني؛ لكن المسألة شابت شهوره الأولى في الرئاسة. ونفت موسكو ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أنها تدخلت في الحملة.

لكن الضغوط زادت على البيت الأبيض بعد أن أقال ترمب الأسبوع الماضي جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الذي كان يقود تحقيقا اتحاديا في الأمر.ـ وبعد أن ترددت أقاويل عن أن ترمب طلب من كومي وقف التحقيق الذي كان يجريه الإف بي آي.

وخدم مولر، 72 عاما، كضابط في مشاة البحرية خلال حرب فيتنام. وهو مدع اتحادي سابق معروف بإدارته الصارمة وأسلوبه المباشر.

وتولى مولر منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش قبل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بأسبوع واحد. وفي 2011 طلب منه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العمل لعامين آخرين. وحل كومي محله عام 2013.