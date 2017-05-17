مسرّب معلومات أمريكي دخل السجن رجلا وخرج امرأة

بعد سبع سنوات في السجن خرج الجندي الأمريكي برادلي مانينغ من سجن عسكري أمريكي باسم وهوية جنسية جديدين بعد أن قضى عقوبة بالسجن لإدانته بتسريب معلومات سرية لموقع ويكيليكس.

وأطلق سراح مانينغ (29 عاما) من سجن في فورت ليفينورث بولاية كانساس نحو الساعة الثانية من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وفقا لبيان مقتضب أصدره الجيش الأمريكي.

وأصبح الاسم الجديد لمسرب المعلومات الشهير هو تشيلسي مانينغ.

وكان أطباء قد شخصوا حالة مانينغ عام 2013 بأنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية، وقد حاول الانتحار في سجنه عام 2016 بسبب صراعه من أجل إجراء جراحة لتغيير الجنس، وهو ما تم بالفعل بعد أشهر من محاولته الانتحار ليصبح بعد الجراحة امرأة تدعى "تشيلسي مانينغ".

وكانت مانينغ قد تلقت حكما بالسجن لمدة 35 عاما، بعد إدانته بتسريب معلومات سرية لموقع ويكيليكس ضمن 20 تهمة أخرى.

وقضت مانينغ بالفعل سبع سنوات في السجن، قبل أن يمنحه الرئيس الأمريكي السابق اراك أوباما عفوا في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.