محكمة ألمانية تسجن عراقيا 11 عاما في قضية اغتصاب

قضت محكمة الاستئناف في مدينة بوخوم الألمانية بسجن طالب لجوء عراقي لمدة 11 عاما لإدانته باغتصاب طالبتي جامعة صينيتين.

كان المتهم البالغ من العمر 32 عاما الذي يعيش مع عائلته في ألمانيا قد اعترف بجريمته بعد أن التزم الصمت في أول الأمر.

وكان المتهم قد قام بخنق إحدى الضحيتين أثناء جريمته وقالت الضحية البالغة 22 عاما والتي اضطرت إلى العودة من الصين إلى بوخوم للإدلاء بشهادتها إنها اعتقدت أنها ستموت لا محالة.

كان صديق إحدى الضحيتين في الجامعة، يمر بالقرب من مسرح الجريمة وراقب الرجل في الأدغال وقام بتصويره، ما ساعد المحققين في إلقاء القبض عليه.

وأوضح القضاة في حيثيات الحكم أن المتهم أثر على حياة الضحيتين بصورة شديدة، وأشاروا إلى أن المرأتين ليست لديهما القدرة إلى اليوم على إخبار والديهم بالأحداث المفزعة التي وقعت.

ووجه رئيس المحكمة حديثه إلى المتهم قائلا إن "أحد عشر عاما فترة طويلة، لكن الشابتين ستعانيان بلا شك لفترة أطول منك".