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سياسة

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة

المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي
المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي
17/5/2017

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية الجمعة ليثبتوا ما تتمتع به البلاد من عزم

وقال خامنئي مخاطبا آلاف الاشخاص الذين تجمعوا في حسينية الإمام الخوميني بطهران "إن للشعب الإيراني أعداء وما عليه إلا أن يثبت مرة أخرى عزمه الراسخ على المشاركة في الانتخابات ويبين للعالم أجمع ما يتمتع به من أمن واستقرار وهدوء".

وأضاف "أن المسؤولين الأمريكيين والأوربيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة" معتبرا أنه متى كانت هذه المشاركة "كبيرة فإن حكمهم سيكون مختلفا".

وتختتم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في إيران الخميس عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت.

وبين المرشحين الأربعة الذين يتنافسون في هذه الانتخابات، يبدو الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين ورجل الدين إبراهيم رئيسي القريب من المرشد، الأوفر حظا بالفوز.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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