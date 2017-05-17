خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية الجمعة ليثبتوا ما تتمتع به البلاد من عزم

وقال خامنئي مخاطبا آلاف الاشخاص الذين تجمعوا في حسينية الإمام الخوميني بطهران "إن للشعب الإيراني أعداء وما عليه إلا أن يثبت مرة أخرى عزمه الراسخ على المشاركة في الانتخابات ويبين للعالم أجمع ما يتمتع به من أمن واستقرار وهدوء".

وأضاف "أن المسؤولين الأمريكيين والأوربيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة" معتبرا أنه متى كانت هذه المشاركة "كبيرة فإن حكمهم سيكون مختلفا".

وتختتم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في إيران الخميس عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت.

وبين المرشحين الأربعة الذين يتنافسون في هذه الانتخابات، يبدو الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين ورجل الدين إبراهيم رئيسي القريب من المرشد، الأوفر حظا بالفوز.