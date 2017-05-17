البث الحي
سياسة

بوتين: مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترمب ولافروف

الرئيس الروسي فيلادمير بوتين
الرئيس الروسي فيلادمير بوتين
17/5/2017

أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين أنه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات الأخيرة بواشنطن بين وزير خارجيته سيرغي لافروف والرئيس الأمريكي ترمب المتهم بتقاسم معلومات سرية مع موسكو.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني "إذا وافقت الإدارة الأمريكية، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلا للحوار الذي دار بين لافروف وترمب إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ".

وأضاف بوتين ممازحا أنه سيوجه "توبيخا" لوزير خارجيته لأنه "لم يتقاسم معلوماته السرية" معه أو مع الأجهزة الخاصة الروسية، ما أثار ضحك لافروف وباقي المسؤولين الروس.

واعتبر بوتين أن أجواء من "الانفصام السياسي" تخيم على الولايات المتحدة.

وتساءل "ماذا سيخترع هؤلاء الناس الذين يروجون لهذه التفاهات؟ وإذا كانوا لا يدركون أنهم يسيئون إلى بلدهم، فهم ببساطة أغبياء. أما إذا كانوا يدركون فهم خطرون وغير شرفاء".

واتُهم ترمب من قبل صحيفة "واشنطن بوست" بكشف معلومات استخباراتية عن عملية يخطط لها مسلحون وذلك أثناء اجتماعه في 11 مايو/ آيار مع لافروف والسفير الروسي بواشنطن سيرغي كيسلياك في البيت الأبيض.   

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)