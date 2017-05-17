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سياسة

النمسا تحظر توزيع المصاحف وارتداء النقاب في الأماكن العامة

17/5/2017

قررت الحكومة النمساوية حظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة وتوزيع المصاحف، ضمن حزمة إجراءات تقول الحكومة إنها تتعلق بالاندماج.

ووافق الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس/آذار الماضي.

وتتضمن حزمة الإجراءات حظر ارتداء الجلباب الذي يغطي كامل الجسد بالإضافة إلى قطع الملابس الأخرى التي تغطي وجه النساء، في الأماكن العامة، وستتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وقد وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات إلى القانون الجديد باعتباره غير كاف.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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