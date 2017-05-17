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سياسة|السودان

الخرطوم: البشير سيحضر قمة الرياض

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
17/5/2017

أعلن وزير الخارجية السوداني الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر البشير سيحضر قمة الرياض التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال إبراهيم غندور للصحافيين في جنيف "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس البشير سوف يذهب إلى السعودية وإننا نتطلع إلى تطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

والقمة التي تستضيفها الرياض الأحد ويحضرها قادة عرب ومسلمون، من المتوقع أن تشهد محادثات على مستوى رفيع.

وسيكون ترمب في السعودية بدءا من السبت في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البشير سيصافح الرئيس الأمريكي قال غندور إنه من المستحيل التنبؤ، لكنه أضاف أن "المصافحة لا تعني كثيرا إذا لم تكن العلاقات (جيدة)".

وتجنب البشير الاعتقال منذ بدء ملاحقته عام 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم بارتكابه جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالنزاع في دارفور. 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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