مقتل جندي سعودي في هجوم بقذيفة صاروخية بالقطيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة خمسة من رجال الأمن، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية، في وقت مبكر الثلاثاء، بمحافظة القطيف، شرقي المملكة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، ولايزال الحادث محل المتابعة الأمنية للوصول لمرتكبيه وتقديمهم لأيدي العدالة.

وأشار المتحدث، في بيانه، إلى تعرض عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة في محافظة القطيف يوم الجمعة، لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر "إرهابية" من داخل الحي، وما نتج عن ذلك من مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين.