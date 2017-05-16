البث الحي
سياسة|مصر

في مصر.. ابحث مع الشرطة عن وزير داخلية سابق!

العادلي تلقى معاملة مميزة من السلطات أثناء احتجازه على ذمة قضايا فساد وقتل المتظاهرين
العادلي تلقى معاملة مميزة من السلطات أثناء احتجازه على ذمة قضايا فساد وقتل المتظاهرين
16/5/2017

قالت وسائل إعلام مصرية إن وزارة الداخلية أبلغت النيابة العامة بعدم تمكنها من العثور على وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، والمطلوب لتنفيذ حكم بالسجن بحقه لمدة 7 سنوات.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" (الإثنين) إن نيابة وسط القاهرة الكلية تلقت خطابا رسميا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود العادلي في منزله بمدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل العادلي قبل أيام للقبض عليه لتنفيذ الحكم، لكنه تمكن من الهرب قبل وصول قوات الأمن إلى منزله.

وكان العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت الممارسات الوحشية وأساليب التعذيب التي انتهجتها وزارة الداخلية في عهد العادلي من بين أسباب انطلاق ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت مديرية أمن محافظة الجيزة إنها تلاحق العادلي حاليا في عدد من الأماكن التي يتوقع تواجده فيها.

وأثار خبر هروب العادلي وفشل الداخلية في القبض عليه انتقادات واسعة من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم النشطاء سلطات الأمن المصرية بالتواطؤ مع العادلي وعدم الرغبة في القبض عليه، مشيرين إلى المعاملة المميزة التي كان يتمتع بها أثناء احتجازه على ذمة قضايا فساد وقتل المتظاهرين، في حين تنشط السلطات في اعتقال وتصفية النشطاء ومعارضي الانقلاب العسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)