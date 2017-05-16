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سياسة

طرد صحفية موالية للنظام السوري من مقر مفاوضات جنيف

الصحفية في قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام ربى الحجلي
الصحفية في قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام ربى الحجلي
16/5/2017

طردت الصحفية والمذيعة في قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام ربى الحجلي، الثلاثاء، من مقر الأمم المتحدة بجنيف، جراء توجيهها كلمات مسيئة وشتائم بحق وفد المعارضة السورية في مفاوضات

ووجهت الحجلي، في وقت سابق، كلمات مسيئة وشتائم بحق وفد المعارضة السورية، عند وصوله إلى المقر الأممي بجنيف، من أجل لقاء مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

ونقلت مركبة تابعة للأمن الخاص بالمقر الأممي في جنيف، الصحفية الحجلي من المقر الأممي إلى الباب الرئيسي، بعد أن سحبت منها بطاقة التصريح الخاصة بتغطية مفاوضات جنيف٦.

واتخذ قرار الطرد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إثر شكوى رسمية تقدم بها إليه وفد المعارضة، للمطالبة بطرد هذه الصحفية من مقر الأمم المتحدة، وعدم السماح لها بالتغطية، نتيجة لسلوكها غير اللائق الذي يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي.

ولدى دخول وفد المعارضة إلى لقاء المبعوث الأممي المقرر بعد ظهر الثلاثاء وصل رئيس الوفد نصر الحريري أولا، فحاولت الصحفية الحجلي، توجيه سؤال له، وخاطبته لاحقا "تواصوا بالعمالة والإرهاب".

وبعد دقائق وصل بقية أعضاء وفد المعارضة، فبادرت الصحفية بتوجيه السباب والشتائم والإهانات للوفد، مخاطبة إياهم بالقول: "أقبح ما عندكم أظهروه" ووصفتهم بـ"المجرمين".

وعند مواصلة أعضاء الوفد الدخول واستخدامهم الأدراج للوصول إلى قاعة المفاوضات في المكان المخصص للصحفيين، واصلت صراخها بالقول "مجرمين ببدلات عسكرية"، وأمطرتهم بألفاظ نابية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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