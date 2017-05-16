شاهد: وزارة الداخلية في غزة تكشف تفاصيل اغتيال فقها

كشفت وزارة الداخلية في غزة اليوم الثلاثاء تفاصيل اغتيال القيادي في كتائب عز الدين القسّام، مازن فقها الذي نفذه أحد "عملاء" الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، بحسب الداخلية.

وحمّلت وزارة الداخلية في غزة إسرائيل مسؤولية الاغتيال، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عشرات العملاء في حملة أمنية واسعة في هذا الشأن.

وقال مدير قوى الأمن بوزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم إنه تم اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد فقها، وهو القاتل "أ. ل" (38 سنة) الذي اعترف بارتكاب الجريمة وبارتباطه بأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح أبو نعيم إنه تم اعتقال اثنين من عملاء الاحتلال، وقد اعترفا بدورهما الأساسي في عملية الاغتيال من خلال المتابعة والرصد وتصوير مسرح الجريمة.

وأكد اللواء أبو نعيم أن التحقيقات كشفت أن أجهزة الأمن الإسرائيلية هي التي خططت لجريمة اغتيال فقها ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها، مشيرا إلى أن العملاء اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ الجريمة.

وأوضح اللواء أبو نعيم ، أن التحقيقات أظهرت أن الاحتلال استخدم عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع من الجو ومتابعة مباشرة من ضباط المخابرات، مشيرا إلى أن العملية تم التخطيط لها منذ ما يزيد على ثمانية أشهر.

وقال أبو نعيم إن العملاء الثلاثة الذين شاركوا في عملية اغتيال فقها متورطون في جرائم أخرى أدت إلى استشهاد مواطنين ومقاومين، وقصف وتدمير الكثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية.

وأضاف أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد فقها واكبتها عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 45 عميلا، مؤكدا أن العملية لا تزال متواصلة في إطار سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال.

وعرضت وزارة الداخلية في غزة خلال المؤتمر الصحفي فيديو يظهر اعترافات العملاء المشاركين في الاغتيال.

واعترف العملاء بأنهم تلقوا تعليمات مراقبة ومتابعة للشهيد ومنزله وتنفيذ عملية الاغتيال من ضباط مخابرات إسرائيليين كانوا يتواصلون معهم أولا بأول من خلال هواتف وأجهزة اتصال إسرائيلية.