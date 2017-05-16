شاهد: تحطم طائرة ومصرع طاقمها في نيوجيرسي الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع اثنين من طاقم طائرة ركاب بعد تحطمها قرب مطار صغير في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وذكرت السلطات ووسائل إعلام محلية أن طائرة خاصة تحطمت بالقرب من مطار بولاية نيوجيرسي الأمريكية ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده.

وقال سيرجنت سكوت جوردان مدير شرطة كارلستادت إن الطائرة تحطمت وتسببت في تدمير ما لا يقل عن مستودعين ما أدى إلى نشوب حرائق.

وقال رقيب شرطة كارلستادت جون كليري للصحفيين إن الطائرة أصابت مبنى واحدا في منطقة صناعية وانزلقت عبر موقف للسيارات وانفجرت، وأن الحطام المشتعل أدى لاشتعال النار في مبنى آخر.

وقالت هيئة الموانئ بنيويورك ونيوجيرسي أن الطائرة من طراز "ليرجيت" تحطمت على بعد حوالي نصف ميل بعيدا عن مدرج بمطار تيتيربورو في بلدة كارلستادت بولاية نيوجيرسي.

وكانت الطائرة "ليرجيت 35" قد غادرت مطار فيلادلفيا الدولي وكانت تقترب من مدرج في مطار كارلستادت عندما تحطمت، وفقا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.

وتحطمت الطائرة على بعد حوالى 1.6 كم من المطار في منطقة صناعية، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى انبعاث الدخان الأسود الكثيف في الهواء.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيويورك) أن الطائرة لم تكن تقل على متنها أي راكب.

وقال جو أورلاندو المتحدث باسم مدينة كارلستادت إن الطائرة تحطمت بالقرب من منشأة تابعة للبلدة، لكن لم يصب أحد في ذلك المبنى، وقال إنه يمكن رؤية قطع من المحرك ذائبة في الحطام وعجلات الطائرة وجزء من جسم الطائرة.

وفي حين لم يعرف السبب وراء الحادث، قال متحدث باسم شرطة كارلستادت، إن الطائرة بدأت في الانحدار من جانبها قبل أن تتحطم.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للدخان الأسود وهو يتصاعد من مبانٍ قيل إنها في منطقة صناعية قريبة من المطار بعد الحادث بوقت قليل.

وتم إغلاق مطار تيتيربورو بصورة مؤقتة.