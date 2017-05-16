شاهد: أشخاص يصفون البرادعي بالقاتل في ندوة له بلندن

قاطع عدة أشخاص كلمة للدكتور محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية المصري، في ندوة له بلندن.

وهتفت سيدة ورجل ضد البرادعي واتهماه بالمشاركة في الانقلاب العسكري في مصر وقتل آلاف المصريين في مجزرة فض اعتصام رابعة.

وتوقفت الندوة لعدة دقائق ثم استأنف البرادعي كلمته.

وتولى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية المصري السابق عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2013.

وانقلب الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي للبلاد "عبد الفتاح السيسي" على الرئيس المدني المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ثم فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين للرئيس المعزول في الرابع عشر من أغسطس آب في ميداني رابعة والنهضة، ما أدى إلى مقتل الآلاف بحسب حقوقيين والمئات بحسب السلطات المصرية.

وقال البرادعي في الندوة التي نظمتها كلية لندن للدراسات الشرقية بعنوان "الصلة بين الكرامة الإنسانية والنظام العالمي وانعدام الأمن.. والأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط" إنه لا يمكن الانتقال من نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي بين عشية وضحاها، مضيفا أن أنظمة استبدادية حكمت مصر منذ عام 1952 .

وأضاف البرادعي الذي سبق وأن شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التهديد بالسلاح النووي أمر خطير قائلا :" الاعتماد على الردع النووي أمر مخيف"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح منذ انتهاء الحرب الباردة.