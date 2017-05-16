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سياسة

الحوثيون يوقفون طباعة الصحيفة الرسمية لحزب حليفهم "صالح"

الحوثيون يوقفون طباعة الصحيفة الرسمية لحزب حليفهم "صالح"
الحوثيون يوقفون طباعة الصحيفة الرسمية لحزب حليفهم "صالح"
16/5/2017

أوقفت جماعة (الحوثي)، طباعة الصحيفة الرسمية لحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في خطوة هي الأولى من نوعها بين الحليفين منذ سيطرتهما على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

وقال نشطاء في حزب صالح الثلاثاء إن الحوثيين الذين يسيطرون على مطابع التوجيه المعنوي، في صنعاء، أوقفوا في وقت متأخر من مساء الاثنين، طباعة صحيفة " الميثاق " الأسبوعية الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال "محمد أنعم" الصحفي في حزب صالح ورئيس تحرير الصحيفة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه تم رفض طباعة الصحيفة، التي تمثل لسان المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح).

وحمّل أنعم المسؤولية لـ"وزيري الدفاع والإعلام" في "حكومة" الحوثيين، غير المعترف بها دولياً.

وكشف أنعم أن الصحفيين والعاملين في صحيفة الميثاق يتعرضون لأسوأ أساليب الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية في المحاكم، حتى وصل الأمر لإيقاف طباعة الصحيفة تحت مبررات كاذبة وابتزازية – لم يذكرها .

وشدد على أن الهدف من منع طباعة الصحيفة، هو تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي وخنق صوت المؤتمر الشعبي العام.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، توقفت معظم الصحف والقنوات التلفزيونية عن العمل.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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