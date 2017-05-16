البث الحي
سياسة

البيت الأبيض يرد على مزاعم كشف ترمب معلومات سرية للروس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
16/5/2017

قال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو ما نفاه البيت الأبيض بشدة.

وقال المسؤولان  (الإثنين) إن ترمب كشف عن هذه المعلومات خلال اجتماعه مع لافروف الأسبوع الماضي، وأوضحا أن هذه المعلومات تتعلق بعملية مزمعة لتنظيم الدولة.

وأضاف المسؤولان المطلعان على الموقف أن المعلومات التي تم تناقلها خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي سيرغي كيسلياك جاءت عبر حليف للولايات المتحدة في الحرب ضد التنظيم المتشدد.

وردا على ذلك قال البيت الأبيض إن هذه المزاعم، التي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من أشار إليها، ليست صحيحة.

وقال إتش آر ماكمستر، مستشار الأمن القومي لترمب، في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض: "القصة التي وردت الليلة ليست صحيحة" مضيفا أن الرجلين استعرضا سلسلة من التهديدات المشتركة منها تهديد تنظيم الدولة للطيران المدني.

وأضاف أن النقاش لم يتطرق إلى مصادر أو وسائل المخابرات، وأكد أن ترمب لم يكشف عن أي عمليات عسكرية لم تكن معروفة علانية بالفعل، مشيرا إلى أنه كان في القاعة وقت اجتماع ترمب مع لافروف.

ونشر البيت الأبيض بيانا أيضا من وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن الاجتماع ركز على مكافحة الإرهاب، ومن نائب مستشار الأمن القومي دينا باول التي قالت إن القصة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست لم تكن صحيحة.

وكان المسؤولان قد ذكرا أن كشف ترمب عن هذه المعلومات جاء بشكل عفوي، وأن مسؤولين اتصلوا على الفور بالمخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي، وكلاهما لديه اتفاقيات مع عدد من أجهزة المخابرات الحليفة، وأبلغوهما بما حدث.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول مطلع على الأمر أن ترمب كان يتفاخر على ما يبدو خلال محادثاته مع المسؤولين الروس بشأن معرفته بالتهديدات الوشيكة وأبلغهما بأنه يتم إطلاعه "على معلومات غزيرة كل يوم".

وجاء اجتماع ترمب مع لافروف وكيسلياك في البيت الأبيض بعد يوم من إقالته لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي كان يقود تحقيقا للوكالة في صلات محتملة بين حملة ترمب في انتخابات الرئاسة وبين موسكو.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)