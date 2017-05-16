إسرائيل تعتقل 4 مقدسيين بزعم التخطيط لهجمات

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إنه اعتقل 4 مواطنين عرب في إسرائيل، بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات، ردا على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "الشاباك"، قوله إن المواطنين الأربعة " خططوا لتنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين في منطقة النقب (جنوب)".

وأشار "الشاباك" إلى انه تم اعتقال اثنين من المواطنين في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وتم تقديمهما للمحاكمة دون توضيح وقت اعتقال المواطنين الآخرين.

وزعم أن المواطنين الأربعة، خططوا لتنفيذ الهجمات، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت الحركة الإسلامية في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2015، بداعي النشاط في القدس والمسجد الأقصى وتشكيل خطر على إسرائيل.

وأعلن "الشاباك" قبل 5 أيام أنه اعتقل 6 وحقق مع 20 شخصا آخرين بشبهة النشاط في مدينة القدس الشرقية، لصالح الحركة الإسلامية في إسرائيل.