البث الحي
سياسة

إسرائيل تعتقل 4 مقدسيين بزعم التخطيط لهجمات

عناصر من شرطة الاحتلال (أرشيف)
عناصر من شرطة الاحتلال (أرشيف)
16/5/2017

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إنه اعتقل 4 مواطنين عرب في إسرائيل، بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات، ردا على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "الشاباك"، قوله إن المواطنين الأربعة " خططوا لتنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين في منطقة النقب (جنوب)".

وأشار "الشاباك" إلى انه تم اعتقال اثنين من المواطنين في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وتم تقديمهما للمحاكمة دون توضيح وقت اعتقال المواطنين الآخرين.

وزعم  أن المواطنين الأربعة، خططوا لتنفيذ الهجمات، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت الحركة الإسلامية في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2015، بداعي النشاط في القدس والمسجد الأقصى وتشكيل خطر على إسرائيل.

وأعلن "الشاباك" قبل 5 أيام أنه اعتقل 6 وحقق مع 20 شخصا آخرين بشبهة النشاط في مدينة القدس الشرقية، لصالح الحركة الإسلامية في إسرائيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)