وزراء بجنوب أفريقيا يضربون عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين

يواصل 13 مسؤولاً في جنوب أفريقيا، الإثنين، إضرابهم عن الطعام، تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ومن بين المشاركين في الإضراب 5 وزراء و7 من نواب الوزراء، ونائب رئيس البلاد كيريل رامافوسا، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

ومن بين الوزراء: وزير الصحة أرون موتسواليدي، ووزيرة الاتصالات أياندا دلودلو، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا ناليداي باندور، ووزير الصناعة والتجارة روب دافيس، ووزير التنمية الاقتصادية إبراهيم باتيل.

وبدأ هؤلاء المسؤولون في جوهانسبرغ إضرابهم، أمس الأحد، عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (20.00 تغ)، على أن ينتهي اليوم الاثنين في التوقيت ذاته، وذلك لدعم المعتقلين الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، لمطالبة مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

وفي رسالة مصورة، قالت أياندا دلودلو، وزيرة الإتصالات "دعونا نفكر في هؤلاء الذين يقبعون في السجون من دون طعام؛ لأنهم يسجلون موقفًا".

من جهتها، أعلنت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس) أنها المرة الأولى في جنوب إفريقيا، التي يشارك فيها هذا العدد من الوزراء والمسؤولين الحكومين في إضراب عن الطعام بهدف دعم المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في بيان، إن رئيسة الاتحاد الأفريقي السابقة نكوسازانا دلاميني زوما، تعهدت أيضًا بالمشاركة في الإضراب.

ويشارك الكثير من سكان جنوب إفريقيا في حملات دعم المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن "DignityStrikeSA#" الطعام عبر وسم على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000 .

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.