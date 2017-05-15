شاهد| مبادرة الفريق الرئاسي: التعليم طريق القضاء على الإرهاب في مصر

قال العالم المصري دكتور عصام حجي، رئيس مبادرة الفريق الرئاسي، إن المنظومة التعليمية في مصر هي السبب في جعل الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات العليا إرهابيين.

وأضاف حجي في رسالة مصورة أرسلها إلى "الجزيرة مباشر" للرد على حملات التشويه والتخوين التي يتعرض لها فريق "مبادرة الفريق الرئاسي" أن هدف المباردة أن يكون التعليم هو المشروع الرئاسي لمصر، مشيرا إلى أن هذا الهدف من أجله يتعرض أعضاء المبادرة لمضايقات وملاحقات أمنية، مستشهدا باعتقال دكتور أحمد أسامة حنفي في بور سعيد.

وأضاف حجي: لو كنتم فعلا جادين في محاربة الإرهاب أول حاجة تكونوا مؤمنين بها أن التعليم هو الطريقة الوحيدة التي يقضى بها على الإرهاب.

وفي رده على سؤال لماذا كل "الإرهابيين" حاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات العليا، قال حجي أن المنظومة التعلمية في مصر هي السبب في جعلهم إرهابيين.

وأستطرد حجي أن مباردة الفريق الرئاسي تراهن في عام 2018 على الوعي، مشيرا إلى أن التغيير ليس مسئولية المبادرة فقط بل كل من يحلم بمستقبل أفضل.

ومبادرة الفريق الرئاسي المصري 2018، طرحها العالم المصري عصام حجي مع مجموعة من شباب قوى التغيير في أغسطس آب 2016، وتسعى لإعداد قائمة بأسماء فريق رئاسي حقيقي، ومعه تشكيل للوزراء ومساعديهم من الخبرات الشابة بالداخل والخارج، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتُعرف المبادرة نفسها بأنها مبادرة مصرية سلمية مفتوحة للجميع يتكاتف كل أعضائها تحت راية موحدة لمحاربة الفقر والجهل والمرض ويكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين في أن تصبح مصر دولة مدنية ذات اقتصاد قوي تستطيع من خلاله أن تحفظ كرامة الجميع، وتقدم رؤية شاملة للتغيير في سبيل النهوض بمصر من خلال خطة متكاملة.

وتقوم المبادرة على خمسة محاور هي: تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، وتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة، وحرية وتمكين المرأة وتطوير قانون الأحوال المدنية، والمساواة الدينية الكاملة وغير المشروطة، وتطوير قطاعات الصحة بكل مرافقها.